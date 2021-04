CCJ suspende reunião sem votar cronograma da reforma administrativa

22/04/2021 | 12:46



Sem acordo e tempo hábil, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) suspendeu os trabalhos na manhã desta quinta-feira, 22, sem avançar com a reforma administrativa. O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no colegiado, deputado Darci de Matos (PSD-SC), pretendia votar nesta manhã o cronograma para a realização de audiências sobre o tema.

Como o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou na quarta-feira, esse cronograma começa com uma audiência na próxima segunda-feira, 26, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a presença do presidente da Casa, deputado Arthur Lira (Progressistas-AL). Já para quinta-feira, 29, estavam previstas as participações dos economistas Paulo Uebel e Gustavo Franco.

No entanto, é preciso ter a aprovação da comissão para que esse calendário seja realizado. A sessão desta quinta foi aberta poucos minutos antes das 11 horas, mas teve de ser suspensa às 11h25 devido ao início dos trabalhos no plenário na Câmara. A reunião pode ainda ser retomada após o encerramento do plenário.

O relator afirmou também ao Broadcast Político que avalia a possibilidade de fixar uma regra diferente para essas carreiras em substituição ao chamado vínculo de experiência, período em que o servidor concursado tem que passar antes de assumir efetivamente o cargo e garantia a estabilidade.