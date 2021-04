Consórcio ABC e Governo do Estado definem plano de trabalho para cooperação em gestão de resíduos sólidos

Da Redação



22/04/2021 | 12:37



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, definiram o plano de trabalho destinado ao desenvolvimento de cooperação técnica para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. A iniciativa é parte do protocolo de intenções firmado em 2020 entre a entidade regional e a pasta estadual.

Por meio do acordo, as duas partes vão cooperar tecnicamente e conjugar esforços, incluindo compartilhamento de experiências e desenvolvimento de ações estruturantes, com o objetivo de implementar as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos nos municípios consorciados, com ênfase na gestão integrada.

Os trabalhos a serem realizados incluem o planejamento e realização de encontro técnico sobre os instrumentos de planejamento e gestão, avanços na logística reversa e a discussão sobre a possibilidade de implementação de um projeto piloto na região, coordenado pelo Grupo de Trabalho (GT) Resíduos Sólidos do Consórcio ABC.

Também está prevista, por meio da Escola de Governo e Desenvolvimento Regional do Consórcio ABC, a capacitação de técnicos, gestores e sociedade civil das sete cidades com foco na educação e comunicação ambiental.

O plano de trabalho prevê ainda a participação do GT Resíduos Sólidos no processo de elaboração do plano regional de resíduos dos municípios da bacia hidrográfica do Alto Tietê.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, destacou a importância da implementação das ações em benefício da sustentabilidade da região.

“A questão dos resíduos sólidos orgânicos é de fundamental importância para o Grande ABC. É imprescindível avançarmos nesse segmento tanto nas iniciativas do poder público quanto em educação ambiental, gerando comprometimento da população nas ações de saneamento e saúde”, afirmou Paulo Serra.

O coordenador executivo do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS), José Valverde, ressaltou que o Governo do Estado estabeleceu o foco na regionalização e nas novas rotas tecnológicas para promover avanços na agenda de resíduos sólidos.

“Nesse sentido, a orientação do secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, é que o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos intensifique as ações integradas com os consórcios intermunicipais para promover e fortalecer as soluções consorciadas, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos,” disse Valverde.