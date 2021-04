Rodrigo Faro mostra tentativa frustrada de protagonizar momento romântico com Vera Viel: Achei que dessa vez ia dar certo?

22/04/2021 | 12:11



Parece que Rodrigo Faro se deu mal ao tentar reproduzir uma cena romântica com a esposa! Depois de falhar na tentativa de seduzir a amada com uma dança exótica, o apresentador decidiu tentar conquistar Vera Viel com uma ação pra lá de quente que tirou de um filme - mas o resultado não foi bem o que ele esperava!

No vídeo, publicado pelo apresentador em seu Instagram, ele mostra a cena que o inspirou e se mostra animado para reproduzi-la com a esposa - e o mais hilário é sua reação quando o plano não sai exatamente como o planejado.

Na legenda, o apresentador ainda lamentou a tentativa falha:

Eu achei que dessa vez ia dar certo?

Canta Comigo

E parece que os boatos sobre Rodrigo Faro apresentar a terceira temporada do programa Canta Comigo foram confirmados! Depois de negar a possibilidade de se tornar o novo apresentador de A Fazenda, Rodrigo estará no comando da atração que estreia no próximo domingo, dia 25, às 18h, e que contará com 12 episódios.

A nova temporada contará com 80 competidores e 100 jurados, além de um prêmio de 300 mil reais. Para avançarem no programa, os concorrentes - que podem se apresentar sozinhos ou em grupos - devem cativar o máximo de jurados possível e fazê-los levantar da cadeira e cantar consigo. Vale lembrar que quem conseguir impressionar todos só 100 jurados vai direto para a final!

De acordo com a Record, logo no primeiro episódio os telespectadores deverão conferir músicas como O Bêbado e o Equilibrista, The House Of The Rising Sun, Dê Um Rolê, Bridge Over Troubled Water e diversos outros sucessos nacionais e internacionais.