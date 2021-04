Meghan Markle e o filho, Archie Harrison, conversaram com a Rainha Elizabeth II antes do funeral de príncipe Philip

22/04/2021 | 12:10



Meghan Markle e o filho, Archie Harrison, falaram com a Rainha Elizabeth II antes do funeral do príncipe Philip, que ocorreu no último sábado, dia 17. As informações são da revista People, que afirma que a Duquesa de Sussex assistiu a cerimônia em casa, em Montecito, nos Estados Unidos. Por estar grávida do segundo filho com príncipe Harry, Meghan não viajou para acompanhar o funeral.

- Meghan falou com Harry antes do funeral de seu avô. Meghan e Archie também falaram com a rainha no início desta semana, disse uma fonte ao veículo.

Apenas o príncipe Harry viajou para o Reino Unido devido ao funeral do avô. Ainda de acordo com a revista, uma fonte afirma que deixar Meghan e o filho não foi fácil para Harry:

- Meghan e Harry estão em contato todos os dias. Ela sabe que a viagem à Inglaterra tem sido difícil para Harry. Ele não queria deixar Meghan e Archie sozinhos. Porém, Meghan insistia com ele todos os dias que eles estavam bem. Ela não queria que ele se preocupasse.