Iphan tomba definitivamente 27 obras de Oscar Niemeyer

22/04/2021 | 10:46



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou, definitivamente, um conjunto de 27 obras do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). A publicação no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, 22, do tombamento definitivo dessas obras encerra um processo iniciado pelo próprio arquiteto, em 2007, no ano de seu centenário.

Na ocasião, ele fez uma lista com as edificações que considerava mais importantes e a encaminhou ao então ministro da Cultura Gilberto Gil. Em 2017, esse conjunto de 27 obras foi tombado.

O objetivo, ao tombar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, é preservá-los, impedindo que eles sejam destruídos ou descaracterizados. Com o tombamento, este conjunto de obras fica sob a vigilância do Iphan. Qualquer intervenção nas obras e no seu entorno devem ser autorizadas pelo órgão.

Um dos maiores arquitetos brasileiros e nome de destaque na arquitetura moderna brasileira, Oscar Niemeyer morreu em 2012, aos 104 anos. Ele foi responsável por mais de 200 obras no Brasil e no exterior.

A maioria das construções tombadas fica em Brasília, mas entre elas estão, também, o conjunto de edificações do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro, e a Casa das Canoas, que ele projetou em 1951 para viver com a família, também no Rio.

Veja as obras de Niemeyer tombadas pelo Iphan

São Paulo

- Conjunto de edificações projetadas por Oscar Niemeyer para o Parque do Ibirapuera: Palácio das Artes, Palácio das Nações, Palácio dos Estados, Palácio da Indústria, Palácio da Agricultura e Grande Marquise

Niterói

- Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Rio de Janeiro

- Passarela do Samba

- Casa das Canoas

Brasília

- Palácio Jaburu

- Quartel General do Exército

- Blocos Ministeriais e Anexos

- Supremo Tribunal Federal

- Palácio do Planalto

- Congresso Nacional

- Palácio da Alvorada, incluindo a Capela

- Capela Nossa Senhora de Fátima

- Palácio do Itamaraty e Anexos

- Palácio da Justiça

- Pombal

- Casa de Chá

- Praça dos Três Poderes

- Touring Club do Brasil

- Conjunto Cultural da República: Museu da República Honestino Guimarães e Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola

- Espaço Oscar Niemeyer

- Conjunto Cultural da Funarte

- Memorial dos Povos Indígenas

- Memorial JK

- Teatro Nacional Cláudio Santoro

- Panteão da Liberdade e Democracia Tancredo Neves

- Espaço Lúcio Costa

- Museu da Cidade.