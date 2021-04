Preços dos novos produtos da Apple: iMac por R$ 23 mil e iPad Pro por R$ 27 mil

Bianca Bellucci

Do 33Giga



22/04/2021 | 10:48



Na última terça-feira (20) a Apple realizou o evento Spring Loaded. Realizado virtualmente, o encontro apresentou três grandes novidades aos consumidores. As novas linhas de iMac e iPad Pro vão vir com processador M1, desenvolvido pela própria empresa. Já o rastreador AirTag foi finalmente anunciado. Todos já estão em pré-venda no Brasil. Os preços dos novos produtos da Apple, no entanto, são para lá de salgados.

A linha de iMac, por exemplo, pode ser encontrada em três versões. O modelo mais básico sai por R$ 17.599. Tem CPU de 8 núcleos, GPU de 7 núcleos, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB. Já a opção com CPU e GPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB tem valor de R$ 20.099. O top de linha, com o diferencial de ter SSD de 512 GB, por sua vez, custa R$ 22.599.

Quando o assunto é iPad Pro, são dois modelos disponíveis, sendo que cada um tem configurações diferentes. A versão com 11 polegadas apresenta cinco armazenamentos: 128 GB (R$ 10.799), 256 GB (R$ 11.999), 512 GB (R$ 14.399), 1 TB (R$ 19.199) e 2 TB (R$ 23.999). O gadget com 12,9 polegadas e tela Liquid Retina XDR está disponível nas mesmas opções de espaço: 128 GB (R$ 14.799), 256 GB (R$ 15.999), 512 GB (R$ 18.399), 1 TB (R$ 23.199) e 2 TB (R$ 27.999).

Por fim, o AirTag chega às prateleiras em duas opções. A versão com uma unidade sai por R$ 369. Já o pacote com quatro rastreadores tem preço de R$ 1.249.

Todos os preços dos novos produtos da Apple foram tirados do site oficial. Já é possível adquiri-los na pré-venda, mas a entrega varia de acordo com o produto. O AirTag começa a ser enviado aos compradores a partir de 30 abril. Os modelos das linhas iMac e iPad Pro, por sua vez, só chegarão na segunda quinzena de maio.