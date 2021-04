22/04/2021 | 09:42



Após subirem na terça-feira, dia 20, os futuros abriram estáveis nesta volta do feriado, mas em seguida passaram a cair levemente, com ajuste em sintonia com o recuo do dólar ante o real. A liquidez, no entanto, é bem reduzida, em dia de agenda fraca, cujo destaque é o leilão de LTN, NTN-B e LFT do Tesouro (11h), que pode trazer pressão contrária. Às 9h21 desta quinta-feira, 22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 8,58%, de 8,63% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 recuava para mínima de 6,33%, de 6,38%, e o para janeiro de 2022 estava em 4,68%, de 4,70% no ajuste anterior.