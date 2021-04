Regina Casé relembra surpresa feita por Paulo Gustavo: Saudade

22/04/2021 | 09:10



Regina Casé usou as redes sociais para relembrar um momento especial com Paulo Gustavo. No clique publicado pela a atriz, o humorista aparece segurando uma torta salgada preparada por sua mãe, Déa Lúcia.

Sabe o que é ter um amigo pra quem você pode confessar abertamente que adora torta salgada com muitas camadas e cobertura de maionese, milho, ervilha, batata palha? E esse amigo traz pra você, diretamente de Niterói, no domingo, essa iguaria deliciosa feita pela sua mãe!, escreveu ela no início do texto.

Regina ainda falou sobre a saudade que está sentindo do amigo, que segue internado e intubado em decorrência da Covid-19.

Estou com muita saudade dessas surpresas maravilhosas que só você faz! Rezando muito pra que a gente consiga segurar a nossa ansiedade e você tenha paz, calma e serenidade pra seguir melhorando no tempo que o tempo tem...Mas que a saudade tá braba, tá! Vamos continuar pedindo e agradecendo, rezando, orado, torcendo....Paulo Gustavo a gente te ama mais que torta salgada!!!!

Bem-humorada, Regina ainda questionou os seguidores:

E como PG sempre diz que o humor salva: Que camada você mais amava e qual você mais odiava na Torta Salgada??? Ameixa Atum???

Na caixa de comentários, Thales Bretas, marido de Paulo, elogiou a publicação e disse que está torcendo para que momentos como esse voltem a acontecer:

Que texto lindo!! Eu tenho sentido tanta falta dessa alegria na vida!!! Rezando pra ela voltar logo! Te amo.