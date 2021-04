22/04/2021 | 07:58



A Índia relatou nesta quinta-feira, 22, 314.835 novos casos de coronavírus em 24 horas, o maior salto já visto no mundo no número de infecções em um único dia. O país do sul da Ásia contabiliza agora 15,9 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, ficando em segundo lugar apenas para os EUA, que têm quase 31,9 milhões de casos, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Mortes por covid-19 na Índia somaram 2.104 nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado para 184.657, de acordo com atualização do Ministério da Saúde indiano. Fonte: Dow Jones Newswires.