22/04/2021 | 07:46



A Multiplan informa que a partir desta quinta-feira, 22, em linha com as orientações das autoridades locais, retomará as atividades dos shopping centers da cidade de Belo Horizonte, em horário de funcionamento reduzido. A determinação anunciada será acompanhada pela companhia, de acordo com o desdobramento dos fatos, novas determinações ou orientações das autoridades. A retomada das operações em Belo Horizonte marca a reabertura de 100% do portfólio, com todos os 19 shopping centers da companhia operando simultaneamente - ainda que com restrições diversas.