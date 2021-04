Dia da Terra: WhatsApp lança pacote de figurinhas para a data

Da Redação

Do 33Giga



22/04/2021 | 07:18



Hoje (22) é comemorado o Dia da Terra. Por conta da data, o WhatsApp lançou um novo pacote de figurinhas. Para utilizá-las, basta abrir uma conversa qualquer em seu app, acionar o teclado e, na abinha de figurinhas, apertar o símbolo + (mais). Então, basta escolher a coleção World Earth Day.

Ainda sobre o Dia da Terra, de acordo com uma pesquisa que o Facebook realizou em mais de 30 países e territórios em parceria com o Yale Program on Climate Change Communication, mais de três quartos das pessoas acreditam que as mudanças climáticas estão acontecendo. Entretanto, poucos entendem que ela é causada principalmente por atividades humanas.

Também observa-se que mais de 6 em cada 10 entrevistados em todos os países dizem querer mais informações sobre as mudanças climáticas. O WhatsApp espera que essas figurinhas e papéis de parede ajudem a lembrar e encorajar as pessoas a tomarem ações cotidianas para criar um futuro mais sustentável.

Abaixo, mais algumas ações do app em relação ao Dia da Terra.

As figurinhas dão às pessoas uma maneira divertida de lembrar umas às outras sobre a importância de proteger o planeta, e de celebrar essas ações de forma ambientalmente amigável.

Elas foram criadas pelo ilustrador argentino Juan Molinet (San Miguel, 1982), que vive em Berlim há quatro anos e é um apaixonado defensor das causas ambientais. Você pode conferir a página do Instagram dele aqui.

Uma imagem do novo pacote, instruções de como usá-lo e um pequeno vídeo podem ser encontrados aqui. As figurinhas estão disponíveis para baixar e usar no mundo todo e também podem ser acessadas aqui.

Além das figurinhas, também estão disponíveis vários papéis de parede no WhatsApp que mostram a beleza do nosso planeta. Uma imagem de alguns destes papéis de parede pode ser encontrada aqui, e eles podem ser acessados na plataforma em Configurações > Conversas > Papel de parede.