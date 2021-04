Água Santa recebe Osasco Audax de olho na volta para a liderança

Dérek Bittencourt

22/04/2021



O Água Santa espera voltar à liderança da Série A-2 imediatamente. Não depende apenas de si porque, além de vencer o lanterna Osasco Audax, às 20h, no Canindé (o jogo tem mando do Netuno, porém o Inamar, em Diadema, não conta com sistema de iluminação), o Oeste teria de, no mínimo, empatar com o Velo Clube. E a expectativa do time é ser mais eficiente.

“Fizemos grande partida diante do XV (de Piracicaba), conseguimos controlar o jogo, mas não fomos efetivos para terminar as jogadas. Agora temos mais um jogo difícil contra o Audax, que tem grande equipe, apesar de não viver bom momento. Vamos entrar para conquistar os três pontos e voltar à liderança”, prevê o zagueiro Rodrigo Sam.