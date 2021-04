S.Bernardo FC avalia condições físicas do time para encarar o Juventus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 00:01



Depois de ceder o empate para a Portuguesa no fim do embate de terça-feira, hoje, a partir das 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas, o São Bernardo FC espera mais atenção diante do Juventus. No entanto, o técnico Ricardo Catalá tem outra preocupação, além do adversário em si: quais jogadores terão condições de entrar em campo 46 horas depois do jogo no Canindé.

“Vamos avaliar a condição de cada um, entender quem tem condição física e a partir daí montamos a melhor equipe que pudermos para competir”, explicou o treinador do Tigre. “Não tem tempo para lamentar. E não tem jogo fácil também. Mas buscaremos fazer o melhor pelo São Bernardo FC”, complementou o meia-atacante Vitinho.