EC S.Bernardo busca vencer a segunda seguida ante o Taubaté

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 00:01



O EC São Bernardo espera que a vitória de virada sobre o Monte Azul, aos 50 minutos do segundo tempo, terça-feira, sirva de ponto de partida para o crescimento da equipe no Paulista da Série A-2. Com os dois primeiros gols marcados e o triunfo, deixou a lanterna da competição, subiu para o 13º lugar e hoje, às 20h, desafia o 12º, Taubaté, no Estádio Joaquinzão, mesmo palco do duelo de anteontem.<EM>

“Ganhar é sempre bom, ainda mais em jogo difícil como foi na terça-feira. Deu confiança enorme para equipe e, com isso, iremos chegar fortes contra o Taubaté. Vai ser uma partida complicada e será decidida em detalhes porque o adversário tem qualidade”, avaliou e projetou o técnico do Cachorrão, Renato Peixe.