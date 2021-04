Cicote tira licença de 20 dias do Legislativo para selar destino

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 00:37



A Câmara de Santo André formalizou ontem pedido de licença do vereador Almir Cicote (Avante) por 20 dias. Na justificativa da solicitação, o Legislativo aponta que a medida requerida pelo político se dá para tratar de assuntos de interesse particular, sem remuneração dos vencimentos no período. A vigência dos termos é entre os dias 13 de abril – retroativo, portanto – a 2 de maio. A decisão irá servir, segundo informações de bastidores, como prazo limite para acertar detalhes do espaço de atuação no governo do prefeito Paulo Serra (PSDB).



Cicote entregou carta de demissão há quase um mês do cargo de diretor-geral da Central de Convênios, principal braço da FUABC (Fundação do ABC) – posto que ocupava sob indicação do Paço andreense, dentro de rodízio regional. Ele exerceu oficialmente a função por 15 dias, mas seu posicionamento por fazer ajustes fiscais, com corte de pessoal, provocou incômodo na cúpula da entidade regional, adicionado a questionamentos do MP (Ministério Público) pelo fato de não ter notória expertise na área de saúde.



Desde então, Cicote mantém tratativas para migrar ao secretariado do governo tucano. O texto de licença registrado pela Câmara acrescenta a revogação dos efeitos da portaria 242/21 que concedeu o afastamento anterior do mandato legislativo para exercer cargo considerado de primeiro escalão na FUABC. O vereador está fora das atividades na casa desde o começo de março, justamente quando requereu a saída temporária da cadeira para assumir função fora da casa.



Cicote sintetizou que as conversas “estão caminhando bem” com Paulo Serra, aliado responsável pela palavra final. A situação está nas mãos do prefeito, que ainda não se manifestou a respeito. O parlamentar ocupou posto de superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) no primeiro mandato do tucano. Volta ao comando da autarquia chegou a ser, inicialmente, cogitada, mas não houve avanço nesta negociação. Alternativa suscitada era de exercer posto de número dois na saúde, só que a hipótese também foi descartada. O cenário continua incerto.



Pelo perfil político e passado familiar no campo majoritário – seu pai José Cicote foi vice-prefeito, além de deputado –, Cicote é peça citada pelo grupo governista por possível interesse em entrar na disputa de sucessão de Paulo Serra em 2024. A briga interna, na visão de aliados, passa pelo acordo em torno da eleição de 2022.