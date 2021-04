Skatista da região tenta viabilizar viagem em busca de vaga olímpica

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/04/2021 | 23:36



A jovem skatista Victoria Bassi, de Ribeirão Pires, tem a chance de alcançar a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio em maio, durante o 2021 Summer Dew Tour, torneio que será disputado em Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos. Aos 13 anos, ela faz parte da Seleção Brasileira e tem chance de ser a mais jovem integrante da delegação verde e amarela na olimpíada japonesa. Porém, para buscar a classificação, ela necessita viabilizar a viagem inclusive de um familiar, já que é menor de idade. Por isso, foi criada campanha para arrecadação do valor.

Tenho me preparado muito para esse desafio, o maior da minha vida. No ano passado, cancelaram alguns eventos classificatórios por conta da pandemia. Essa etapa é a grande chance”, contou Victoria Bassi, que disputa a categoria park do skate.

As três brasileiras mais bem colocadas no ranking carimbam vaga para Tóquio e, hoje, a ribeirão-pirense é a quarta colocada. Dessa maneira, necessita de um grande desempenho em Iowa para somar pontos suficientes para deixar as colegas – porém, adversárias diretas – para trás.

Seu embarque está previso para 29 de abril. A competição será entre 20 e 23 de maio. Quem quiser colaborar com a arrecadação, a família disponibilizou uma chave pix: ajudeavictoriabassi@gmail.com.