Sem vencer há seis meses, São Caetano desafia a Ponte Preta

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/04/2021 | 23:30



Já são 186 dias, ou quase 27 semanas ou então pouco mais de seis meses desde a última vitória. Esta é a situação do São Caetano que, em 18 de outubro de 2020, quando bateu o Joinville-SC, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, conquistou o último triunfo. De lá para cá, somando os sete compromissos até agora pelo Paulistão, foram 14 jogos, sendo 11 derrotas (incluindo os 9 a 0 sofridos para o Pelotas-RS) e três empates, o último deles na segunda-feira, contra o São Bento, em Sorocaba. Porém, justamente pelo comportamento do time neste compromisso no Interior é que todos no Azulão acreditam que o jejum de vitórias será encerrado hoje, às 22h15, em visita da Ponte Preta, pela sétima rodada da Série A-1 estadual. Lanterna geral, com dois pontos, o time do Grande ABC aposta todas as fichas em um início imediato de reação ou poderá ser tarde demais.

O técnico Paulinho McLaren terá de fazer pelo menos uma mudança no time. Expulso contra o São Bento, o volante Warian terá de cumprir suspensão. Desta maneira, Charles deverá ser deslocado para a cabeça de área e Guilherme Pira pode ganhar nova oportunidade pelo lado direito do campo, mesmo que improvisado. Isso porque o lateral destro Nikolas acabou se machucando em Sorocaba e também não estará disponível. Nas demais posições, a equipe deverá ser mantida, inclusive com Walter no comando ofensivo.

Do outro lado, a Ponte Preta vive momento irregular: foi eliminada na Copa do Brasil pelo Criciúma nos pênaltis, surpreendeu o Santos (3 a 0), mas perdeu o último compromisso contra o Red Bull Bragantino (2 a 0).