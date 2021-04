FUABC diz ter transparência: ‘Requerimento é desnecessário’

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021



A FUABC (Fundação do ABC) assegurou que todos os gastos referentes às ações contra a Covid-19 são publicados no Portal da Transparência da entidade e classificou como “desnecessária” a aprovação de requerimentos de informação em busca de valores envolvidos em contratos públicos. A organização social será alvo de comissão especial aprovada pela Câmara de São Caetano.



Em nota ao Diário, a FUABC comentou “que todas as informações relativas a gastos com pessoal e fornecedores estão devidamente publicadas no Portal da Transparência”. “Importante mencionar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao analisar recentemente o Portal da Transparência da FUABC durante fiscalização de um contrato de gestão, manifestou-se no sentido de que a Fundação do ABC está atendendo integralmente os ditames da Lei Federal 12.527/2011.”



A instituição disse ainda que são públicos os dados dos contratos com as empresas Acapulco Terceirização de Serviços; Cap Serviços Médicos e a Aleluia Serviços Médicos, Libra Multisserviços Empresariais e Saltilis Serviços Médicos – questionados pela Câmara. "Dessa forma, é desnecessária a aprovação de requerimentos para ter acesso aos dados mencionados, pois já estão todos disponíveis, de maneira clara e transparente."