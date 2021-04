Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 00:01



Três das sete cidades do Grande ABC começam hoje a vacinar idosos com 64 anos. Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires optaram por antecipar a aplicação da imunização desta faixa etária depois de receberem, ontem, novo lote da chinesa Coronavac.

Em Santo André a vacinação será realizada em três pontos drive-thru: Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de Maio, Vila América), estacionamento do Paço (Praça IV Centenário, Centro) e Atrium Shopping (Avenida Giovanni Battista Pirelli, 155, Vila Homero Thon). Há também a opção de se vacinar em sete unidades de saúde, sendo a USF (Unidade Saúde da Família) Dr. Moyses Fucs, Centro de Saúde Escola, USF Vila Guiomar, USF Jardim Alvorada, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita e USF Parque Miami.

Em São Bernardo o público poderá escolher um dos cinco postos avançados de vacinação disponibilizados pela Prefeitura: no sistema drive-thru do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro), Igreja São João Batista (Praça São João Batista, 1, Rudge Ramos), Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), Ginásio Poliesportivo do Jardim das Orquídeas (Estrada do Poney Club, 90, Alvarenga) ou Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande (Rua Marcílo Conrado, 210, Riacho Grande).

Em Ribeirão Pires a campanha será no drive-thru do Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 183).

Já em Diadema a vacinação de idosos de 64 anos começa amanhã e, no sábado, a cidade promove a quarta edição do ‘Dia D’, quando abre as 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 16h, para vacinar também moradores de 63 anos, entre eles o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Moradora do Jardim Bela Vista, em Diadema, Marinete Leite de Oliveira, 63, contou que está ansiosa com o momento. “É o nosso socorro chegando. Graças a Deus não peguei Covid e já vou ser vacinada”, celebrou Marinete.

Filippi comemorou o avanço na cidade. “Nossa equipe da saúde não perde tempo. Chegou vacina, a gente antecipa a vacinação. Esse é o caminho para vencermos a pandemia e virarmos essa página de uma vez”, afirmou o petista.

São Caetano abre hoje inscrições para idosos com 64 anos ou mais no site coronavirus.soacaetanodosul.sp.gov.br. A vacinação ocorre amanhã, sábado e domingo em novo drive-thru, localizado na Garagem Municipal (Avenida Presidente Kennedy, 2.100, bairro Olímpico).

Em Mauá, quem tem acima de 64 anos começa a ser vacinado amanhã nas 23 UBSs da cidade, sendo 14 delas no sistema drive-thru, de segunda a sexta, das 9h às 16h.