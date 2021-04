Benzema brilha, Real Madrid vence e 'dorme' na liderança do Espanhol

21/04/2021 | 19:18



Após tropeçar na rodada passada, o Real Madrid voltou com tudo para a briga pelo título do Campeonato Espanhol. No embalo do atacante Karim Benzema, autor de dois gols e uma assistência, o time madrilenho derrotou o Cádiz por 3 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança provisória da tabela.

O Real chegou aos mesmos 70 pontos do Atlético de Madrid e alcançou a ponta porque leva vantagem no critério de desempate, que é o confronto direto. O rival madrilenho, contudo, poderá retomar a primeira colocação se empatar ou vencer o Huesca, que está na zona de rebaixamento, nesta quinta-feira.

Correndo por fora nesta disputa, o Barcelona caiu para o quarto lugar, desbancado pelo Sevilla, com 65 pontos. Os catalães, contudo, têm duas partidas a menos que o Real. Uma delas será disputada nesta quinta, contra o Getafe, no Camp Nou.

O Real entrou em campo nesta quarta com cinco brasileiros entre os titulares: Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Junior. Zidane mandou a campo uma formação com três zagueiros, incluindo Varane, que voltou de lesão.

Com esta formação, sem alguns titulares importantes, como Kroos e Modric, o time visitante envolveu com facilidade o Cádiz (13º colocado) e construiu a vantagem no placar nos primeiros 45 minutos.

Benzema abriu o placar em cobrança de pênalti aos 30 de jogo. Três minutos depois, o mesmo Benzema deu assistência para o gol de Odriozola. Aos 40, o brasileiro Casemiro foi o garçom de Benzema para o terceiro gol do Real, sacramentando a vitória.

Pela mesma rodada, o Sevilla alcançou o terceiro posto da tabela ao derrotar o Levante por 1 a 0, fora de casa. Já o Betis, em quinto lugar, não passou do 0 a 0 com o Athletic Bilbao. O Valencia foi batido pelo Osasuna por 3 a 1, longe do seu estádio, enquanto o Alavés superou o Villarreal por 2 a 1. Elche e Valladolid empataram por 1 a 1.