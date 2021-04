Manchester City vira sobre Aston Villa e fica a 8 pontos do título inglês

21/04/2021 | 18:30



O Manchester City deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, derrotou o Aston Villa por 2 a 1, de virada, fora de casa, e ficou a apenas oito pontos do troféu. Abriu ainda 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United, que tem um jogo a menos.

Com 77 pontos, contra 66 do United, o City tem mais cinco partidas a serem realizadas no Inglês. Para assegurar o título, o time de Pep Guardiola só precisa faturar oito dos 15 pontos em disputa. Já o Aston Villa figura no 11º lugar da tabela, com 44 pontos.

Com Gabriel Jesus entre os titulares e Fernandinho no banco - entrou somente nos minutos finais -, o City levou um susto logo aos 23 segundos de jogo. Foi quando Ollie Watkins cruzou rasteiro para John McGinn completar com facilidade para as redes.

Mas a alegria dos anfitriões durou apenas 20 minutos. Em jogada bem trabalhada pela direita, Bernardo Silva encontrou Foden, sem qualquer marcação, na marca do pênalti, aos 21. O atacante finalizou no canto, com certa tranquilidade. O mesmo Bernardo Silva, em dia de "garçom", voltou à carga aos 39, ao levantar a bola na área, na cabeça de Rodri, que decretou a virada no placar.

Antes do intervalo, o City sofreu uma perda inesperada. Aos 44, John Stones foi expulso direto após falta dura em Jacob Ramsey. Ele chegou a levar o amarelo, mas o árbitro foi chamado para consultar o VAR e trocou a cor do cartão.

Porém, mais uma vez a "vantagem" do Aston Villa durou pouco. Aos 11 do segundo tempo, Matty Cash levou o segundo cartão amarelo e deixou o time da casa também com um a menos em campo.

Com a igualdade numérica, o City não encontrou problemas para sustentar a vantagem no placar, sacramentando a 24ª vitória do time na competição.

Mais cedo, o Tottenham derrotou o Southampton por 2 a 1, em casa, no primeiro jogo dos londrinos após a demissão de José Mourinho. Sob o comando do técnico interino Ryan Mason, o Tottenham contou com gols de Gareth Bale e Heung-Min Son, de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo. O sul-coreano chegou a ter um gol anulado aos 30 da mesma etapa.