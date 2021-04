Após boatos de traição, Jennifer Lopez teria terminado noivado com A-Rod por falta de confiança

21/04/2021 | 16:10



Quando dizem que a confiança é a base de qualquer relacionamento, não é brincadeira! A cantora Jennifer Lopez, de 51 anos de idade, teria terminado o seu noivado com Alex Rodrigues, de 45 anos de idade, por não conseguir mais confiar nele. De acordo com uma amiga próxima à musa, ouvida pela revista americana People, JLo até tentou seguir com o relacionamento, mas estava infeliz com os boatos de traição.

- Ela insistiu nisso [no noivado], mas muitos problemas não foram resolvidos. Ela não podia mais confiar nele.

Em abril do mês passado, a cantora havia emitido uma declaração para o jornal americano Today confirmando o rompimento, após o ex-jogador profissional de beisebol ter tido um suposto affair com Madison Lecroy, uma influencer americana de 30 anos de idade. A moça afirmou nunca ter se encontrado pessoalmente com A-Rod, mas que teria conversado com ele através de ligações de vídeos.

- Ele nunca traiu a noiva fisicamente comigo, revelou Madison.

Ainda segundo a amiga da atriz, JLo estaria super bem após o fim do noivado, e não teria dificuldades para seguir em frente,

- Jennifer já passou por situações difíceis antes. Ela não é do tipo que senta e chora. Seus filhos a deixam mais feliz. Ela está fazendo bem.

Já diria Ariana Grande: Thank you, next!