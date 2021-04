Emprestado pelo Corinthians, Davó é elogiado por técnico: 'Muito acima da média'

21/04/2021 | 15:23



Foram necessários apenas dois jogos para Matheus Davó cair nas graças de Allan Aal. Destaque na vitória do Guarani sobre a Ferroviária por 2 a 1, em Araraquara (SP), na última terça-feira, pelo Campeonato Paulista, o atacante foi considerado pelo treinador como "muito acima da média".

"O Davó é um jogador que dispensa comentários, que é muito acima da média. E eu arrisco falar isso, é muito acima da média como um atacante porque tem todos os quesitos que um atacante precisa. Tem velocidade, tem força, tem presença de área, tem boa conclusão, ajuda no momento defensivo", elogiou Allan Aal.

Emprestado pelo Corinthians no final de fevereiro, Matheus Davó demorou para ficar à disposição do treinador por conta de problemas do clube de Campinas (SP) na Justiça. A reestreia só aconteceu na semana passada, quando entrou no decorrer da derrota para o São Paulo por 3 a 2.

No jogo do estádio do Morumbi, em São Paulo, Matheus Davó já havia dado a assistência para Bruno Sávio marcar o segundo gol bugrino. Em Araraquara, o atacante fez a jogada que resultou no gol de empate do Guarani, marcado por Andrigo.

Provavelmente com Matheus Davó mais uma vez entre os titulares, o Guarani volta a campo nesta sexta-feira contra o Palmeiras, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.