Elaine Mickely relembra personagem em Império e internação de César Filho: - Muito medo

21/04/2021 | 15:10



Com a reprise da novela Império na TV Globo, será possível relembrar a participação de Elaine Mickely como Xênia. Com o sucesso da personagem, a atriz entrou para o elenco fixo. Em entrevista à coluna da Patrícia Kogut, Elaine comentou sobre a oportunidade.

- Quando fui convidada para interpretar a Xênia, fiquei um pouco receosa de ser um trabalho mais sensual, com pouca roupa, algo que nunca busquei na minha carreira. Cheguei a pensar em recusar, mas a produção da novela me tranquilizou e eu topei. E foi maravilhoso, porque a personagem cresceu demais durante a história. Eu não tinha qualquer experiência como rainha de bateria e tive que fazer algumas aulas para me preparar.

Para gravar as cenas de carnaval, a atriz se surpreendeu com o Sambódromo da Marques de Sapucaí completamente vazio.

- Eu já tinha desfilado em algumas escolas na Sapucaí, mas no chão. Não era como passista ou rainha. Então, ver aquele lugar tão representativo completamente vazio, só com a equipe da novela dentro, me marcou demais. Foi emocionante, revelou.

Como você viu aqui, recentemente César Filho e Elaine lutaram uma batalha contra a Covid-19. Próxima da família, ela falou sobre os momentos de medo e tensão ocasionados pela doença.

- Eu e ele pegamos a doença, mas eu fiquei assintomática. Tentamos postergar ao máximo a necessidade de levá-lo ao hospital, com muito medo. Em casa, durante a madrugada, teve momentos em que ele piorou demais. Só pode ter sido Deus que o segurou vivo. Eu rezava sem parar das 23h às 4h. Aí percebemos que a internação seria inevitável. E ir para o hospital foi a melhor decisão, porque acabamos descobrindo que, além da Covid e 40% dos pulmões afetados, ele estava com princípio de pneumonia. Graças a Deus ele se recuperou e não ficou com nenhuma sequela.