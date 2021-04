Após ser tratado com frieza, Príncipe Harry não ficará para o aniversário de sua avó, Rainha Elizabeth II

21/04/2021 | 15:10



Já dizia a banda Melim: você me deu um gelo, e ficou tudo gelado! Parece que o Príncipe Harry tem sentido na pele o significado das letras dessa música. De acordo com o jornal britânico The Sun, o duque não ficará no Reino Unido para soprar as velinhas em comemoração aos 95 anos de idade da avó, Rainha Elizabeth II - que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 21 -, após ser tratado com frieza e pouca simpatia por alguns membros da família real durante o funeral de Príncipe Philip.

Algumas fontes, ouvidas pelo jornal Daily Mail, disseram que a Princesa Anne, o Príncipe Edward e a esposa, Sophie Wassex, não foram muito amigáveis com o filho de Princesa Diana e mal reconheceram o sobrinho.

- Há um profundo sentimento de proteção em relação à Rainha e ressentimento em relação a Harry. Há pouca simpatia por ele depois do que ele e Meghan disseram na Oprah. Eles [a realeza] ainda estão muito chateados. Estão organizando uma frente unida para a Rainha. Todos eles acham que Harry se comportou de forma terrível, revela a fonte.

Por outro lado, diferente do que todos esperavam, os irmãos Príncipe Harry e Príncipe William se uniram como nos velhos tempos, e conversaram naturalmente enquanto a família saía da capela após o funeral do avô.

A comemoração do 95° aniversário da Rainha Elizabeth II, ainda de luto pela morte do esposo, irá acontecer dentro do Castelo de Windsor, de maneira privada e discreta, e sem nenhuma salva de armas. Mas o filho caçula de Príncipe Charles não irá ganhar nenhum pedaço do bolo, já que embarcou para Los Angeles na manhã da última terça-feira. Segundo o The Sun, o príncipe foi visto chegando a Montecito, na Califórnia, por volta das 16h.

Como de costume em todos os eventos comemorativos, foi publicado nas redes sociais da família real uma foto inédita da monarca para celebrar seu aniversário.