Em programa, Chrissy Teigen fala sobre divórcio de Kim Kardashian e proximidade com Meghan Markle

21/04/2021 | 14:10



Na última terça-feira, dia 20, Chrissy Teigen participou do programa Watch What Happens Live e abriu o jogo sobre o divórcio de Kim Kardashian e Kanye West. A modelo, de 35 anos de idade, revelou que tem mantido contato com Kim e contou como ela está se sentindo.

- Kim está bem. Eu sei que Kim dá tudo de si em qualquer situação. É realmente uma pena, porque eu sempre acreditei que eles teriam um relacionamento para sempre, mas eu sei que ela deu o seu melhor. Ambos estão comprometidos em cumprir a promessa e fazer com que a situação não seja difícil para as crianças.

Questionada por um fã sobre a amizade de seu marido, John Legend, com o rapper Kanye West, Chrissy afirmou que Kanye é difícil de contatar.

- Eu posso dizer, definitivamente, que eu falo mais com Kim do que John fala com Kanye. Se alguém conhece Kanye, sabe que ele é de sumir do mapa e sempre é difícil entrar em contato com ele.

Além de Kim, a escritora também é amiga de Meghan Markle. De acordo com ela, a amizade com a Duquesa de Sussex se fortaleceu após a morte do filho Jack, em outubro do ano passado.

- Ela tem sido muito gentil comigo desde quando nos aproximamos. Ela é maravilhosa e muito gentil, tão gentil quanto todos falam. É por isso que você olha para toda a situação e pensa: Meu Deus, o que há de errado com essas pessoas que fazem ela parecer louca e maliciosa? Quando ela é simplesmente um doce. Eu acredito que ela é muito aberta e honesta. A verdade dela é a verdade, desde o começo.