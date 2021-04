Madrugada pós-formação de paredão rende papos sobre o rumo do jogo no BBB21

21/04/2021 | 13:10



Como você viu, a noite da última terça-feira, dia 20, foi marcada por acontecimentos importantes no BBB21. Com a eliminação de Caio, novo líder e formação de um novo paredão, o jogo caminha para a final e os ânimos dentro da casa estão exaltados.

Após Gilberto ter conquistado a liderança, o brother indicou Pocah para o paredão - desagradando Fiuk e também os internautas, que não perdoaram nas críticas e memes! Lembrando que no último domingo, dia 18, Viih Tube indicou diretamente para o paredão Gilberto e Fiuk.

- Tu abre meu olho o jogo inteiro e você faz pelas pessoas o que elas não fazem por você... Eu escuto teu conselho e você...

- Só que não consegui. Tem alguma coisa nela que me deixa desmanchado. Eu vi que na hora de jogar ela podia ter tentado... Ela tinha o jeito, ela podia até errar, mas eu vi que ela não... Ela jogou de lado de propósito. Eu vi que ela jogou de lado de propósito. Ela olhou para mim e jogou meio de lado, justificou o líder.

- Você me abriu o olho sobre a Viih e você não faz o combinado?, questionou o cantor.

- Eu sou um idiota, respondeu Gil.

- Agora não sei mais em quem eu acredito, nela ou em você. A Viih te botou no paredão duas vezes. Depois você fala que eu sou inocente.

Mais tarde, Fiuk voltou a falar com o Gil sobre o paredão no quarto do líder. O músico revelou estar inconformado sobre sempre as mesmas pessoas irem ao paredão.

- Se não, só vai só a gente para o paredão até alguém sair e chega todo mundo lindo maravilhoso lá, sem pegar um paredão. P***a, sacanagem. Não aguento mais ser chutado aqui, nem você.

Viih Tube arrependida?

Grande jogadora, a youtuber foi conversar com o líder e disse que se arrependeu do voto na semana passada.

- Eu sei que tem alguma coisa, quando você voltou, tipo, me deu um alívio... Porque eu falei: Não queria ter sido responsável por sair. Mas também não queria indicar alguém que não tinha um A para falar naquela época... Eu cheguei a me arrepender de ter te indicado na primeira vez e agora eram duas indicações. Eu não sabia para onde correr.

João Luiz ficou chateado com o paredão

Na reta final, ir ao paredão é um grande risco. Após a formação da berlinda, João chorou para Camilla de Lucas e Juliette por estar no paredão com Pocah e Arthur.

- O Arthur chamou a Pocah para escolher com quem eles queriam ir para o paredão. É por isso que estou assim, revelou o professor.

Eita! Quem vocês querem eliminar nesse paredão?