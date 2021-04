Fãs suspeitam que Yasmin Brunet está grávida após gesto de Gabriel Medina durante campeonato de surf

21/04/2021 | 12:10



Como você viu, Gabriel Medina levou a melhor na etapa Narrabeen do Mundial de Surf, na Austrália, e assumiu a liderança no ranking mundial. Entretanto, o atleta adotou uma postura curiosa após vencer o circuito australiano. Segundo informações do jornal Extra, Medina teria colocado a mão na barriga de Yasmin Brunet ao celebrar a conquista, o que indicaria uma possível gravidez da modelo. O gesto dele, inclusive, teria feito muita gente suspeitar de uma gestação. Será mesmo?

Vale lembrar que Medina e Yasmin estão vivendo uma crise com a família do surfista. E de acordo com o colunista Leo Dias, Simone Medina teria uma postura controladora até mesmo no Instituto Gabriel Medina, que tem como objetivo treinar novos campeões do surf. Complicado, né?

Simone era presidente da organização e colecionava desafetos. Ela dizia, segundo fontes, que nenhum dos atletas do Instituto poderiam brilhar mais que seus filhos. Certa vez, a mãe de Medina teria chegado a proibir que uma família vendesse sanduíches na praia para arrecadar fundos para que um dos surfistas se inscrevesse em um campeonato.

- Ela alegou que o Instituto não poderia ser mencionado na hora da venda dos sanduíches nem o do atleta. Simone disse que era uma vergonha falar o nome do instituto já que pagavam todas as competições. O que não é verdade, eles só pagavam as que queriam, comentou um informante.

Tenso, hein?