Mãe de Yudi Tamashiro diz que pai do apresentador ficaria com muitas sequelas caso sobrevivesse à Covid-19

21/04/2021 | 12:10



Yudi Tamashiro está com um novo projeto! Na última terça-feira, dia 20, o apresentador publicou o episódio piloto de seu próprio podcast, chamado Yudi Cast, em que recebeu uma convidada super especial: Tânia Tamashiro. Logo no início do bate-papo, a mãe do artista abriu o coração ao explicar como enxerga a perda do marido Nelson Tamashiro, que morreu no início de abril após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.

- Tudo que aconteceu foi para uma renovação. Quando o seu pai foi internado e eu fiquei em casa, eu fiquei esperando o melhor, que ele voltasse. Depois fui internada também e fiquei no hospital muitos dias, aquele sofrimento todo, aquela preocupação toda. Quando eu voltei, foram dois dias que eu esperei ele aqui em casa, orando muito para que ele voltasse. Mas quando eu recebi a notícia de que ele estava com Deus, eu consegui entender. O seu pai já vinha sofrendo com a saúde, estava em um ano muito complicado, e o médico avisou que se ele saísse dessa Covid, ele ficaria com muitas sequelas. Então a gente não aceitar parte muito do nosso egoísmo, de querer que a pessoa fique. Será que ela vai ficar bem? Então eu senti que realmente que chegou a hora dele. Deus o recolheu para que ele pudesse descansar. Apesar dele ser muito novo, nós aproveitamos muito. Foram 35 anos de união, era um respeito total., afirmou.

Yudi também falou sobre o momento delicado e contou que passou quatro horas ao lado do pai antes dele ser intubado, e infelizmente, vir a óbito.

- Nessas quatro horas com o pai, eu tirei toda a mágoa que eu tinha. De não receber eu te amo, de pedir desculpas e de entender porque o casamento dele foi tão bom., assumiu.