Talita e Taiana ficam com o título da primeira etapa do vôlei de praia no México

21/04/2021 | 11:31



As cores do Brasil apareceram no lugar mais alto do pódio no torneio de nível quatro estrelas de Cancún, no México. Na noite de terça-feira, Talita e Taiana ficaram com o título do primeiro dos três eventos do Circuito Mundial de Vôlei de Praia programados para o famoso balneário mexicano. Na decisão, a dupla brasileira venceu as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, atuais campeãs mundiais, por 2 sets a 1 (19/21, 24/22 e 15/10).

Juntas especialmente para a sequência dos três eventos em território mexicano, Taiana e Talita reeditam a parceria que foi campeã do Circuito Mundial em 2013. No primeiro torneio em Cancún, elas venceram as seis partidas que disputaram e, com o título, somaram 800 pontos no ranking mundial, além de faturarem um prêmio de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 111 mil).

Taiana comentou sobre a campanha que terminou com o primeiro lugar. "Chegamos aqui e sentimos o vento, conversamos que precisávamos nos aliar ao vento. Fizemos uma bela campanha, não perdemos nenhum jogo. Nossa virada de bola, nossa defesa e o nosso saque funcionaram bem na maior parte das vezes. Tivemos jogos contra equipes muito fortes, inclusive as duplas olímpicas do Brasil. Eu e a Talita temos uma química muito boa, cada uma sabe onde a outra está na quadra. Eu estou muito feliz pela nossa trajetória no campeonato e por estar aqui com saúde jogando. É hora de comemorar, mas com moderação que em pouco tempo começa tudo de novo", contou.

Com a conquista em Cancún, Talita chega a 35 ouros em eventos do Circuito Mundial. Ela se tornou a quinta maior vencedora, atrás apenas das brasileiras Larissa (62) e Juliana (49) e das americanas Kerri Walsh (56) e Misty May (43). Vencer as canadenses na decisão e chegar a uma marca expressiva na carreira foi motivo de sobra para a comemoração.

"A última vez que enfrentei essa dupla foi em 2017. Desde então elas evoluíram bastante e se consagraram campeãs mundiais. Hoje (terça-feira) a Taiana jogou muito, correu a quadra inteira. O vento foi uma adversidade extra, mas conseguimos nos adaptar. Chegar em uma marca dessas (o 35.º título em etapas) é reflexo do meu amor por este esporte. Hoje ainda preservo a mesma paixão de estar em quadra, como nos meus primeiros jogos", disse Talita.

Na partida que definiu o bronze, Ágatha e Duda levaram a melhor sobre as alemãs Laboureur e Tillmann por 2 sets a 0 (37/35 e 21/16). Esta foi a segunda medalha para a dupla na temporada internacional, façanha celebrada por Ágatha.

"Esta é uma medalha importante, nos traz mais confiança. A gente vai se fortalecendo a cada jogo e a cada etapa. Enfrentamos esta dupla que é diferente, formada por duas atletas defensoras de origem, que estão estreando a parceria. Apesar de ser a segunda medalha no Circuito Mundial, nós estamos em uma sequência boa desde o nosso Circuito Brasileiro. Nosso foco segue firme em buscar sempre o pódio em todas as competições que disputamos", contou.

O segundo evento em Cancún já começa nesta quinta-feira com a disputa do qualifying. Antes, nesta quarta, quatro duplas do Brasil entram em quadra para o country quota, que definirá a última vaga em cada naipe disponível para o país. No masculino, Guto/Arthur Mariano joga contra Pedro Solberg/Arthur Lanci. No feminino, o duelo será entre Victoria/Tainá e Bárbara Seixas/Carol Solberg.