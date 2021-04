Santo André e São Bernardo liberam vacinação para pessoas com 64 anos

Da Redação



21/04/2021 | 11:10



As prefeituras de Santo André e São Bernardo liberaram o cadastro para vacinação de pessoas com 64 anos. A imunização nas respectivas cidades para esta faixa etária começa amanhã. O agendamento para esta faixa etária estará disponível nesta quarta-feira (21), a partir das 14h, no site psa.santoandre.br/vacinacovid e também www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus.

Em Santo André, ao acessar o site para fazer agendamento, o sistema indicará ao munícipe data, horário e locais disponíveis para a imunização. As vacinas que serão aplicadas neste público fazem parte de um lote de 7.340 doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, que chegarão ao município nesta quarta.

A vacinação será realizada em três pontos drive-thru: Estádio Bruno Daniel (localizado na rua 24 de Maio, na Vila América), estacionamento do Paço Municipal (Praça IV Centenário, no Centro) e Atrium Shopping (Avenida Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon).

Há também a opção de se vacinar em sete unidades de saúde, estrategicamente escolhidas para atender o público que não tem carro: USF Dr. Moyses Fucs, Centro de Saúde Escola, USF Vila Guiomar, USF Jardim Alvorada, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita e USF Parque Miami. Também é necessário realizar agendamento.

No ponto de vacinação, é obrigatório apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Pacientes que estejam passando por tratamento oncológico devem levar, além dos documentos pessoais, uma carta de liberação médica.

No caso de munícipes acamados, a vacina é aplicada em domicílio, com base no cadastro que cada paciente tem nas unidades de saúde. Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.

Em São Bernardo, para agendar a dose é necessário se cadastrar nos sites da Prefeitura - selecionando a sua faixa etária - e do Governo do Estado. O agendamento é obrigatório, e o local da sua vacinação será indicado ao final do cadastramento. As doses já começarão a ser aplicadas nesta quinta-feira (22/04). Para a faixa entre 65 e 67 anos, ainda existem doses disponíveis. Também é preciso realizar o cadastramento nos dois sites para receber a sua imunização.