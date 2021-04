Eliminado do BBB21, Caio assume que criou estratégia para lidar com Juliette, mas elogia a maquiadora: - É uma mulher inteligente

21/04/2021 | 11:10



Como você viu, Caio foi o último eliminado do BBB21. E na noite da última terça-feira, dia 20, o goiano protagonizou um momento emocionante ao finalmente se reencontrar com a noiva Waléria Mota. O vídeo do encontro viralizou nas redes sociais e emocionou muita gente, já que Caio sempre demonstrou o seu enorme sentimento à amada.

Já em entrevista à Ana Clara, o brother assumiu que acabou criando uma estratégia para manter uma relação com Juliette.

- A única coisa que era mais estratégia era ter um convívio com a Juliette. Não que eu era falso, mas eu mantinha uma convivência para tentar evitar um voto, um problema ou uma confusão. Eu não sei, é muita coisinha, muito detalhe. E lá dentro a gente fica com as emoções muito afloradas, então chega uma hora que você já não sabe se está vendo coisas que são realmente aquilo, ou que não são. Ou se tem situações que são armadas por ela ou não...

Direto, Caio afirmou que a maquiadora é um tipo de pessoa que não dava certo.

- Tudo que acontecia comigo ela invertia a história, querer esparramar uma história diferente. Inclusive, no cancelamento, eu disse que ela seria uma pessoa que eu cancelava, porque eu tinha medo de conversar com ela, sem saber o que ela iria soltar.

Mas a saga do fazendeiro não parou por aí. Na manhã desta quarta-feira, dia 21, Caio foi entrevistado por Ana Maria Braga, no programa Mais Você, e falou de sua relação com Rodolffo.

- Lembro direitinho dele entrando, eu não acreditei mesmo. Na hora eu pensei Eu só posso estar sonhando. Ter tido uma amizade e ter visto tudo que ele fez por mim foi gratificante demais.

Apesar de ter sido eliminado com 70,22% dos votos, o goiano não se arrepende de nada que fez durante o programa.

- Para mim, foi tudo um aprendizado. Eu conheci um cara que era um sonho [Rodolffo], entrei no programa que era um sonho, e saí de lá com mais sonhos ainda. E o homem que eu sou hoje é por todos os erros, toda a trajetória que eu fiz. Então eu não mudaria absolutamente nada.

Ele ainda assumiu que sentiu que ele e Rodolffo deveriam ter se aproximado mais das pessoas, mas que tudo aconteceu com naturalidade.

- Quando eu voltei do paredão e fui líder, lógico que veio uma emoção muito grande. Foi inexplicável. Com a saída do Rodolffo, eu tive que me reinventar no jogo. Fui nas amizades que eu tinha, me aproximando, até para ter uma vivência tranquila e com mais harmonia. E acabou gerando alguns contatos para jogo e algumas situações que vieram dessa minha aproximação.

E se teve alguém que incomodou o participante no jogo, esse alguém foi Juliette Freire!

- Era falta de paciência. Eu falei isso para ela. Ela me perguntou e eu não entrei em muitos detalhes de algumas coisas que me deixavam incomodado, mas é um cansaço. Qualquer coisa te leva a ter um pouco de irritabilidade. E na casa, as informações chegam para nós de um jeito completamente diferente. Chegam de um lado, chegam do outro. E o jogo da discórdia te obriga a votar em meio a tanta informação que chega atravessada., confessou.

Caio também falou sobre uma de suas brigas com a paraibana, logo após uma prova de resistência.

- Na hora da emoção, ela pegou muito pesado com a Pocah. E em meio ao nervosismo que ambos estavam, eu tentei falar que ela também não estava bem. Até falei para ela, não era o momento de ter puxado a conversa. Eu pequei.

O fazendeiro acredita que foi eliminado justamente por ter se envolvido em tantas conversas paralelas no final do jogo.

- Foi por esse detalhe de eu ter ido contra dois parceiros, mas também essa reunião de conversas em horas erradas, em ter misturado informações e acabar prejudicando alguém...

Em um jogo rápido, Caio deu sua opinião sobre alguns dos competidores do reality.

- Gil é um cara de coração grande, apaixonado pelo programa e um cara de bem com a vida, que eu gosto muito. Acho a Viih [Tube] muito boazinha, mas me colocou no paredão duas vezes e eu saí. Fiquei meio chateado, esse boazinha foi ruim para mim.

No Mais Você, ele elogiou Juliette e a chamou de inteligente, mas assumiu:

- Temos coisas que não fizeram com que a gente desse tão certo.

E pensa que Caio não assumiu a fama de fofoqueiro? Que nada!

- A gente fofocou mesmo. Tinha hora que custava a pessoa sair de perto que a gente ia contar para alguém. Era a emoção que a gente tinha na casa, descobrir uma coisinha para contar para o outro., divertiu-se.