Funcionário da saúde recebe dose de fabricante diferente em vacinação contra Covid em Mauá

21/04/2021



Mais um incidente envolvendo a vacinação contra a Covid-19 aconteceu na região, desta vez em Mauá. Um funcionário da saúde recebeu a segunda dose do imunizante de fabricante diferente do que foi ministrado na primeira. Agora, para corrigir o erro, a prefeitura informou que o indivíduo, que não teve a identidade revelada, precisará tomar uma terceira dose igual a aplicada anteriormente para que esteja, de fato, imunizado.

O servidor recebeu a primeira dose da vacina de Oxford/Astrazeneca no dia 27 de janeiro. Em 19 de março retornou para a segunda dose, e recebeu a Coronavac, do laboratório Chinês Sinovac em parceria com o Butantan.

A situação veio a público após o ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB) publicar a foto do comprovante de vacinação na sua rede social.

Em nota, a prefeitura de Mauá lamentou o ocorrido. "Estamos seguindo todos os passos previstos no manual de aplicação dos imunizantes, distribuído pelo governo estadual. A pessoa que recebeu a segunda dose de um fabricante diferente em relação à primeira dose é funcionário da Prefeitura na área da saúde e está sendo acompanhado. Ele foi orientado a concluir o esquema vacinal com o mesmo imunizante da primeira dose em 14 dias. Informamos que o erro foi identificado imediatamente após a aplicação da dose. A auxiliar de enfermagem responsável pelo atendimento explicou ao funcionário da saúde os procedimentos que deveriam ser adotados. Ele entendeu que não teria complicações clínicas e não esboçou críticas ao ocorrido. A Secretaria de Saúde de Mauá lamenta também o uso político do fato e a falta de escrúpulos das pessoas que expuseram na internet o nome da profissional", concluiu.