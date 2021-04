Britânia: nova linha de Smart TVs a partir de 32 polegadas chega ao mercado

Da Redação

A Britânia, conhecida por sua linha de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, estreou no segmento de Smart TVs. A marca anunciou a fabricação de televisores 32 polegadas HD, 42 polegadas Full HD, 50 polegadas 4K e 55 polegadas 4K. Os preços variam entre R$ 1.400 e R$ 3.400.

A linha de Smart TVs Britânia tem borda infinita e ultrafina – isso já a partir dos televisores 32 polegadas. A 55″ ULTRA HD, por exemplo, tem HDR10 que garante alcance dinâmico, com processador Quad Core, que opera com 4 núcleos para garantir a velocidade. Já o processador gráfico GPU Triple Core tem um terceiro núcleo, que proporciona, de acordo com a fabricante, processos de gráfico e qualidade de imagem melhores.

Os modelos contam com sistema de áudio Dolby Audio, que visa oferecer sensação mais imersiva e que explora as nuances sonoras do conteúdo. A Função Futebol oferece vibração dos estádios para dentro de casa, com melhorias no contraste e na voz para a transmissão dos jogos.

Os modelos, também a partir dos televisores 32 polegadas, contam com aplicativos de streaming e entretenimento. São os botões, no controle remoto, de Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e GloboPlay.

As Smart TVs também tem a Mídia Cast, que possibilita a transferência de áudio e vídeo entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) com a TV Britânia. É tecnologia de espelhamento do celular em TVs de alta definição e ainda sem cabos e nem Wi-Fi: ela funciona com uma conexão direta, ponto a ponto, por meio do padrão Wi-Fi Direct, que elimina o uso de um roteador.

As novas Smart TVs Britânia também possuem 4 entradas HDMI, sendo 3 normais e 1 ARC – que funciona como uma entrada HDMI normal, mas se conectada em um sistema de som Digital também ARC, passa a ser compatível. Os aparelhos também trazem Wi-Fi integrado e PVR que possibilita gravação de programas DTV em HD externo através da entrada USB.