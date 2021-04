Rainha Ellizabeth II compartilha mensagem em seu primeiro aniversário sem a companhia de príncipe Philip

21/04/2021 | 10:11



A Rainha Elizabeth II compartilhou uma mensagem nesta quarta-feira, dia 21, em que completa 95 anos de idade. A monarca, que decretou duas semanas de luto no Reino Unido após a morte do marido príncipe Philip, agradeceu às mensagens de apoio que recebeu nas últimas semanas, embora assuma que a família real britânica está passando por um momento de grande tristeza com a perda do Duque de Edimburgo.

Eu tenho, por causa do meu aniversário de 95 anos hoje, recebido muitas mensagens com bons desejos, o que eu aprecio muito.

Por mais que a minha família esteja em um período de grande tristeza, tem sido reconfortante para todos nós ver e ouvir os tributos ao meu marido, de todos do Reino Unido, da Commomwealth e ao redor do mundo.

Minha família e eu queremos agradecer ao apoio e gentileza que nos mostraram nos últimos dias. Estamos profundamente tocados, e continuamos nos lembrando do impacto extraordinário que Philip teve em incontáveis pessoas ao longo de sua vida.

Além disso, o Palácio de Buckingham informou que nenhuma comemoração está planejada para este ano.

Hoje é o aniversário de 95 anos da rainha.

A Sua Majestade nasceu no dia 21 de abril de 1926 na Rua Bruton, 17, em Londres, a primeira filha do Duque e da Duquesa de York.

Este ano a rainha permanece no Castelo de Windsor durante um período de luto após a morte do Duque de Edimburgo.

E por mais que seja um período difícil, a monarca ganhou novas companhias após a morte do marido. Segundo informações do jornal britânico The Sun, o príncipe Andrew deu dois novos filhotes de cachorros para a Rainha Elizabeth II, justamente para ajudá-la a lidar com a perda do Duque de Edimburgo. Fofo, não é?

Uma fonte contou que Andrew comprou os cãezinhos na época em que Philip estava no hospital, já prevendo o pior.

- A rainha não planejava ter mais cachorros, pois ela sentia que estava ficando muito velha. Mas Andrew surpreendeu a mãe com dois novos filhotes enquanto ela estava sozinha e triste no castelo, depois que o duque foi levado para o hospital.

Elizabeth, inclusive, já teve mais de 30 cachorros durante a vida. Tomara que os bichinhos estejam trazendo alegria para a monarca, né?