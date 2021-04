Pais de Maria, Chay Suede e Laura Neiva esperam por um menino

21/04/2021 | 10:10



Como você viu, Laura Neiva está grávida de seu segundo filho ao lado do ator Chay Suede. Os dois, que já são pais da pequena Maria, de pouco mais de um ano de vida, estão sendo bem discretos com a nova gestação, assim como aconteceu com a primeira. Entretanto, segundo informações do colunista Leo Dias, o casal já descobriu o sexo do novo integrante da família: um menino.

Chay e Laura estão juntos desde 2014 e descobriram a segunda gravidez há cerca de um mês.

Além do bom momento familiar, o artista também celebra uma ótima fase em sua vida profissional; Chay fez sucesso na novela Amor de Mãe, como Danilo, e apareceu recentemente na primeira fase da novela Império, que está sendo reprisada atualmente pela Rede Globo.