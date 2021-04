Santo André perde do Novorizontino e chega a quatro jogos sem vencer

Dérek Bittencourt

20/04/2021 | 21:51



Com poucos lampejos de superioridade e apresentando grande falta de repertório ofensivo, o Santo André perdeu pela segunda vez no Campeonato Paulista. Na noite desta terça-feira, 20, o Ramalhão visitou o Novorizontino, em Novo Horizonte, e acabou derrotado por 2 a 0, resultado que impôs o quarto jogo seguido sem vitória da equipe do Grande ABC. Por outro lado, os andreenses permanecem na zona de classificação do Grupo A, ao ocupar a vice-liderança da chave, com seis pontos.

Depois de uma primeira etapa sem grandes oportunidades para nenhum dos lados, os gols ficaram para o segundo tempo. Logo no primeiro minuto, após cobrança de falta, a bola sobrou para Bruno Aguiar, que serviu na medida para Felipe Rodrigues invadir a área com liberdade e bater na saída do goleiro Fernando Henrique.

A resposta ramalhina veio no minuto seguinte, com Gegê, jogador mais lúcido do Santo André na partida. Ele finalizou da entrada da área e Giovanni espalmou. Aos quatro, Marino cabeceou por cima e o gol andreense parecia estar perto de sair. Mas logo veio a ducha de água fria. Aos sete, Rodrigo tocou com a mão na bola dentro da área: pênalti assinalado e convertido por Janison: 2 a 0.

O Novorizontino chegou a dar a posse de bola para o Santo André, mas era mais perigoso. Tanto que, não fosse Fernando Henrique, o Ramalhão teria sido goleado. Aos 22, Douglas Baggio exigiu grande intervenção do goleiro. Aos 25, novamente o arqueiro salvou em finalização de Felipe Rodrigues. Aos 35, na melhor chance ramalhina, Minho pegou de voleio e obrigou milagre de Giovanni. Praticamente na sequência, porém, Fernando Henrique foi de novo exigido por Douglas Baggio.

O Santo André imprimiu uma pressão no fim, insuficiente. Assim, os 2 a 0 persistiram. "A cobrança está muito grande. Já fizemos três jogos dentro de casa e não conseguimos a vitória. Demos dois vacilos no começo do segundo tempo e a equipe deles soube aproveitar. A gente fica triste, mas agora é descansar para a sequência de jogos", disse ao SporTV o zagueiro Rodrigo logo após o apito final.