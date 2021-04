A Itália no rádio. Como nos velhos tempos

Ademir Medici

Os programas portugueses persistem, aqui e ali, e o exemplo mais próximo é o Portugal Trilha Nova – Rádio Show, criado pelo radialista Varella Leal e mantido até hoje pela sua mulher, a cantora Mimi, a neta Carla e amigos (Rádio ABC AM 1570, aos domingos, do meio-dia às 14h).

Agora, na mesma Rádio ABC do programa do Varelinha, no horário nobre das quartas-feiras, 20h, um programa dedicado à Itália, sua música, sua cultura, suas incontáveis famílias que fizeram a própria cultura do Grande ABC.

O programa Canta Itália tem produção e apresentação de Marquitho Riotto. Entre os participantes, Cezar Lívio, que a cada audição se lembra de um colega veterano da indústria Simca/Chrysler.

Já foram lembrados Theobaldo Coppini, que trabalhou na seção de compras da Simca; João Antonio, motorista da presidência; Waldemar Margonari (o Piola, craque do EC São Bernardo).

Na audição de hoje, homenagem a Antonio de Pádua, o Pira, porque veio de Piracicaba para trabalhar em São Bernardo. Pira trabalhou muitos anos na Simca, na área de tesouraria, e acompanhou a fase de transição da empresa, quando da vinda da Chrysler.

A VOZ QUE FICA

Varela Leal partiu em dezembro do ano passado. Seu programa ficou. E a voz dele também, em gravações que ele dedica aos amigos, chamados “amigalhaços”.

Memória acompanhou o Portugal Trilha Nova de domingo passado. Indalécio de Souza, José Grosso, a poeta Maria, Rui Santamaria, não deixam a peteca cair. Mimi é pura emoção. Carla confessa:

– Neta de portugueses, eu não conheço Portugal. Mas, deixa a pandemia passar que vou conhecer a terra que amo de paixão.

A LINDA ITÁLIA

Agora, Memória propõe-se a conhecer o programa Canta Itália. Anotem: nesta quarta-feira, feriado nacional, 20h, pela única AM noticiosa do Grande ABC, 1570. Cantemos... una canzone che ti va diritta al cuore.

Em 21 de abril de...

1901 – O empresário Luiz Maia planejava montar uma serraria na Estação Rio Grande, hoje Centro do município de Rio Grande da Serra.

1921 – Uma missão inglesa de empresários ligada à área algodoeira corta em automóveis a Vila de São Bernardo, em viagem de ida a Santos. Arno Pearse era o chefe da delegação, formada por mais dois membros: Fritz Jenny e Max Syz.

Na ponte de Cubatão, os ingleses são recebidos por Roberto Simonsen, presidente da Companhia Frigorífica, e Haroldo Murray, vice-presidente da Companhia Construtora – Murray e Simonsen, dois nomes ligados à história do Grande ABC.

A comissão internacional algodoeira retornaria no dia seguinte a São Paulo e prosseguiria as visitas pelo Interior de São Paulo.

1956 – Na história da indústria automobilística nacional, Broca Filho. Ele apresentava projeto com 55 artigos estabelecendo as bases gerais para a instalação da indústria automobilística no Brasil.

A matéria criava a Ceina (Comissão Executiva da Indústria Automobilística). E fixava as normas especiais de um programa quadrienal de fabricação de caminhões e ônibus.

Nota – Era o início do governo JK. A tal Ceina viraria Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), que, de fato, levaria adiante os planos de nacionalização da indústria automobilística nacional.

1961 – Inaugurado o novo prédio dos Correios e Telégrafos de Santo André, na Praça IV Centenário. A agência permanece no local.

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de Brasília, Capital Federal, fundada em 21 de abril de 1960.

Municípios paulistas: Bofete (1880), Colina (1925) e Lins (1920).

Também aniversariam em 21 de Brasil: Colinas do Tocantins (Tocantins); Estação (Rio Grande do Sul); Floresta do Araguaia e Marituba (Pará); Ipanema e Vargeão (Santa Catarina); e Porto Rico (Paraná).

Diário há meio século

Quarta-feira, 21 de abril de 1971 – ano 13, edição 1516

Autonomistas – O vereador Armando Furlan, presidente da Câmara Municipal de São Caetano, apresentou projeto de resolução concedendo o título de cidadão sul-caetanense post mortem aos fundadores da cidade.

Dizia Armando Furlan: este ato repara uma grande falta dos poderes públicos com os pioneiros e suas famílias.

