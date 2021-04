Copiloto morre em acidente no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte

20/04/2021 | 18:01



Um acidente com uma aeronave no Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira, 20, vitimou o copiloto e deixou duas pessoas feridas. Os bombeiros militares atenderam os três ocupantes que ficaram presos às ferragens da aeronave, sendo que um dos pilotos e um passageiro ficaram feridos e outro piloto faleceu no local.

A Infraero informou que a aeronave fazia um voo teste. Após o acidente, a pista do aeroporto ficou interditada entre as 13h55 e 14h29. Informações preliminares apontam que ao tentar pousar, a aeronave saiu da pista e foi parar em uma mata próxima. Os bombeiros da Infraero prestaram os primeiros socorros às três pessoas que estavam a bordo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as três vítimas são: E. A. (Copiloto, 76 anos, que veio a óbito); O. M. P. F. (31 anos, com ferimentos leves e não precisou ser levado para o hospital); e G. S. N. (Piloto/aluno em treinamento, de aproximadamente 28 anos). Esta terceira vítima foi retirada em estado grave. Está sendo estabilizada e será conduzida ao João XXIII pelo Helicóptero do CBMMG.

A aeronave é um Learjet LR35, com capacidade para oito pessoas. De acordo com o registro da aeronave na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), ela pertence à Sequip Locação Segura Ltda, e não tinha autorização para táxi aéreo. O acidente será investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).