Bayern de Munique vence pela 22ª vez e pode ser campeão alemão no sábado

A terça-feira não poderia ter sido melhor para o Bayern de Munique. A equipe bávara somou a 22ª vitória, ao derrotar o Bayer Leverkusen, por 2 a 0, e ainda viu o RB Leipzig, seu principal adversário na temporada, ser derrotado, por 2 a 1, pelo vice-lanterna Colônia.

Com estes resultados da 30ª rodada, o Bayern chegou aos 71 pontos, dez à frente do Leipzig, restando apenas quatro rodadas para o final da competição, que deverá ser conquistada pela nona vez consecutiva pelo time de Munique.

O título já pode ser conquistado na próxima rodada, sábado, quando o Bayern visita o Mainz, enquanto o Leipzig recebe no domingo o Stuttgart.

O Leipzig foi surpreendido pela boa atuação do Colônia, 17º colocado (26 pontos), que briga para fugir das últimas colocações. Os três gols da partida foram marcados na etapa final.

O primeiro gol foi marcado em ritmo de treino. Logo no primeiro minuto, Horn cruzou da esquerda e Hector cabeceou sem ser incomodado pela zaga. O empate do Leipzig, aos 14 minutos, foi um lindo chute de Haidara.

Mas o setor defensivo do Leipzig estava sonolento e Hector aproveitou mais uma vez, ao tabelar com Ondrej Duda e concluir com categoria.

Já o Bayern não precisou se esforçar muito para vencer o Leverkusen (6º, 47 pontos). Os dois gols marcados saíram antes dos primeiros 15 minutos de jogo. Logo aos sete, Choupo-Moting aproveitou um rebote do goleiro Hradecky, após finalização de Thomas Müller para abrir o placar. O segundo gol, aos 13, saiu após belo chute de Kimmich.

Outros jogos desta terça-feira: Arminia Bielefeld (14º, 30 pontos) 1 x 0 Schalke 04 (18º, 13 pontos) e Eintracht Frankfurt (3º, 56) 2 x 0 Augsburg (11º, 33).