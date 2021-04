Bolsas de NY fecham em baixa, com cautela no mercado por covid-19 e balanços

20/04/2021 | 17:20



As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 20, em sessão com cautela nos mercados, em especial com foco no avanço da covid-19. As companhias aéreas tiveram algumas das principais quedas do dia, em um cenário que foi reforçado com a publicação de balanço da United Airlines, que demonstrou dificuldades no setor. Outras empresas que registraram perdas relevantes foram as montadoras e as petroleiras. Em dia marcado pelo lançamento de novos produtos, as ações da Apple também tiveram baixa.

O Dow Jones caiu 0,75%, a 33.820,51 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,68%, a 4.134,96 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 0,92%, a 13.786,27 pontos.

Em sessão com poucos indicadores, prevaleceu a cautela no mercado, que observa o cenário da covid-19 em regiões como Europa, Índia e Brasil. Com isso, o barril de petróleo operou em baixa durante a sessão, o que pressionou ações do setor.

A commodity energética também foi impactada pela aprovação na Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes dos EUA de um projeto que deixaria países que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) sujeitos a processos antitruste. Não há, contudo, previsão de voto no plenário da Casa. Chevron (-1,87%) e ExxonMobil (-2,11%) recuaram. Montadoras também tiveram quedas relevantes observando o quadro pandêmico, com Ford (-5,45%) e General Motors (-3,65%) caindo.

A United Airlines teve baixa de 8,53%, após a companhia divulgar balanço depois do fechamento do mercado na segunda-feira. Ainda no setor, Delta Airlines caiu 3,68% e American Airlines, 5,48%, em meio às dificuldades de retomada de viagens diante da pandemia da covid-19. Na segunda-feira, os EUA revisaram recomendações de restrição para circulação em outros países.

Dentre outras empresas que divulgaram balanços, a IBM teve alta de 3,79% após a publicação de lucro líquido de US$ 955 milhões e perspectivas de retomada para sua receita em 2021. Johnson & Johnson também avançou, 2,32%, em dia marcado pela divulgação de seus resultados.

A Procter & Gamble apresentou no terceiro trimestre fiscal lucro líquido de US$ 3,27 bilhões, também encerrando o pregão em alta, de 0,83%. Com balanço marcado para publicação após o fechamento do mercado nesta terça, a Netflix recuou 0,88% com a expectativa.

A Apple teve perda de 1,28%, com o mercado digerindo os anúncios de novos produtos. Em um evento nesta terça, a empresa revelou novos iPads Pro, iMacs e o iPhone 12 na cor roxa, entre outros dispositivos. Já a Philip Morris registrou alta de 2,54%, em dia marcado no setor pela notícia de que o governo dos EUA considera exigir a redução dos níveis de nicotina em cigarros no país.