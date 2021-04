Incompetência

Márcio Bernardes



20/04/2021 | 16:24



O caso do atacante Clodoaldo é a prova de que maus dirigentes levaram os clubes à pré-falência. Negócio mal feito, prejuízo de R$ 900 mil e quem vai pagar? Claro que é o clube. A dívida trabalhista corria desde 2011. Como nesse caso, o Corinthians administra vários outros pepinos.

Bambambã

Circula na internet um vídeo com um depoimento emocionante de Fernando Meligeni. Deve ter sido feito pela Fila. Ele fala da sua carreira, da garra, da família, dos filhos e do esporte. Sempre fui fã desse cara.

Paciência

O Santos está pagando os pecados de gestões destruidoras. Não pode contratar há tempos e está com a ficha suja na Fifa. Torcida precisa compreender que para colocar a casa em ordem vai levar tempo. Não é possível contratar reforços.

Inacreditável

Um amigo mostrou-me as mensagens trocadas em um grupo de palmeirenses que ele participa no Whatsapp. Só pode ser frustração humana. Porque são muitos os xingamentos, protestos e reclamações. Nem parece que há pouquíssimo tempo esse mesmo time foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.



Gato subiu no telhado

O número dois do Comitê Organizador da Olimpíada do Japão declarou que a competição deve ser adiada ou cancelada. Imediatamente a presidente do colegiado veio a público para dizer que o País está comprometido em realizar os jogos. População, majoritariamente, está contra a Olimpíada.



Bom senso

Duílio Monteiro Alves está resistindo as pressões. Mas a falta de qualidade do time do Corinthians pode levá-lo a capitular. E o clube vai dever ainda mais dinheiro. Situação financeira é caótica, o passionalismo muitas vezes impera e é difícil segurar a bucha.



Baixar a bola

O Comitê Olímpico Internacional já sabe que a gastança para a realização dos Jogos acabou. O que se investe na infraestrutura desde a Grécia-2004 não é brincadeira. Brasil gastou R$ 20 bilhões. O Japão ultrapassou os R$82 bilhões. Paris e Los Angeles já disseram que serão mais monásticos.

Ajuda competente

O Corinthians contará com a colaboração da KPMG, uma grande multinacional que assessora empresas em todo mundo nas áreas de auditoria, consultoria e assessoria tributária. Há quem diga que a dívida já ultrapassou R$ 1 bilhão.

Quer ganhar

Diferente de muitos times que não levam os estaduais a sério, o São Paulo quer ganhar o Paulistão-2021. A torcida está carente de títulos e a conquista será fundamental para o clube encarar com mais moral as outras competições maiores na temporada.