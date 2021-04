iMac colorido e outras novidades apresentadas pela Apple no Spring Loaded

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/04/2021 | 16:18



Após spoiler da assistente virtual Siri, a Apple confirmou a realização do evento Spring Loaded. O encontro virtual ocorreu hoje (20) via YouTube. Nele, a empresa da maçã apresentou alguns produtos dos quais destacam-se as novas linhas de iMac e iPad Pro. Abaixo, você confere detalhes sobre estas e outras novidades.

Nova linha de iMac

A maior novidade apresentada no Spring Loaded é a nova linha de iMac. Ela será construída em volta do processador M1, desenvolvido pela própria Apple e que chega para substituir a tecnologia da Intel. O chip promete maior velocidade tanto na computação quanto no desempenho gráfico. Uma evolução na casa de 85% e 50%, respectivamente, quando comparado à versão anterior.

Por abrigar uma série de componentes em uma pequena carcaça, o chip também permitiu que a espessura do iMac diminuísse em 50%. O computador tem 24 polegadas, resolução 4.5K e câmera frontal com resolução Full HD (1080p). Ainda apresenta quatro portas USB-C (duas Thunderbolt) e cabo de energia que se conecta magneticamente na parte traseira.

A novidade que mais chama atenção, no entanto, é a quantidade de cores disponíveis. São sete no total: branco, azul, roxo, vermelho, laranja, amarelo e verde. Os preços do iMac 2021 começam em US$ 1.299. A pré-venda inicia em 30 de abril e as entregas começam a partir da segunda semana de maio.

Nova linha de iPad Pro

O chip M1 também será acrescentado na nova linha iPad Pro. Ele promete ser 50% mais rápido na computação e 40% mais veloz no desempenho gráfico. Quando o assunto são especificações, os eletrônicos chegam com 2 TB de armazenamento, resolução 6K e conexão 5G. Aqui, vale o destaque para a câmera frontal. Com 12 megapixels, ela é ultra-wide e tem machine learning, que acompanha a pessoa para sempre mantê-la no centro da tela.

Estarão disponíveis duas versões do iPad Pro a partir de 30 de abril – com entrega na segunda metade de maio. O modelo com 11 polegadas sai por US$ 799. Já o dispositivo com 12,9 polegadas sai por US$ 1.099. Seu diferencial é a exclusiva tela Liquid Retina XDR, que recorre à tecnologia de mini LEDs e tem 1.000.000:1 de contraste, prometendo brilho elevado e imagens mais nítidas.

AirTag

É uma espécie de versão física do aplicativo Find My. Na prática, uma vez que o AirTag estiver acoplado em um produto, é possível rastreá-lo sempre que o usuário precisar. Durante o Spring Loaded, a Apple garantiu que o gadget não irá rastrear os passos das pessoas, apenas dos objetos. Uma única unidade sairá por US$ 29. Um pacote com quatro, no entanto, tem preço de US$ 99. A pré-venda começa nesta sexta-feira (23) e tem lançamento oficial em 30 de abril.

Outras novidades

O evento Spring Loaded também contou com novidades menores. Foi anunciado, por exemplo, que o iPhone 12 receberá uma nova cor. A opção em roxo estará disponível a partir de 30 de abril. A pré-venda inicia-se nesta sexta-feira (23). Já o aplicativo Apple Podcasts receberá um novo design. Também terá uma função de pagamento para receber conteúdo extra de um criador . Lançamento está marcado para maio.