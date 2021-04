Kim Kardashian está sendo bajulada por bilionários e membros da realeza

20/04/2021 | 16:10



Depois de ter entrado com a papelada do divórcio de seu antigo casamento com Kanye West, parece que a vida de Kim Kardashian tomou um novo rumo. De acordo com informações do Page Six, a influenciadora está chamando muito a atenção de muitos pretendentes e está até sendo bajulada por membros da realeza.

As pessoas estão entrando em contato por meio de amigos em comum e pessoas com quem ela trabalhou para colocá-la em contato com todos, desde membro da família real a atores de primeira linha, atletas e CEOs bilionários. As pessoas também estão tentando entrar em contato com ela via DM [mensagem direta nas redes sociais], revelou uma fonte ao portal.

Segundo a publicação, mesmo recebendo várias opções para possíveis namorados em potencial, aparentemente Kim Kardashian está bem e não está procurando ninguém ainda.

Ela não está procurando começar nada, mas está mantendo a mente aberta, contou a fonte.

E esse babado todo veio logo depois de rumores que a influenciadora estava mantendo um romance com o cantor Maluma, depois que eles foram fotografados juntos em um final de semana. Os fãs, claro, rapidamente começaram ir até as redes sociais para apoiar caso Kim estivesse namorando mesmo o colombiano, mas calma lá que os dois insistem que são apenas amigos.

Que pena, né!? Seria um super casal...