Gabriel Medina vence prova na Austrália, não recebe parabéns da família e manda suposta indireta: Não estou sozinho

20/04/2021 | 16:10



Gabriel Medina provou que tem bastante foco! Mesmo enfrentando uma crise em sua rede familiar, o surfista venceu a etapa Narrabeen do Mundial de Surf, na Austrália, e assumiu a liderança no ranking mundial. Não é para qualquer um, né?

Como você viu, Medina e seus pais não estão vivendo uma fase muito boa. A relação entre eles está abalada desde que o surfista se casou com Yasmin Brunet e passou a desconfiar de que teria sido vítima de condutas ilegais da família. Com o clima estremecido, os pais do rapaz parecem ter simplesmente ignorado sua vitória - e olha que Medina percebeu, viu?

Segundo a colunista Keila Jimenez, do blog KTV, o surfista teria mandado uma indireta para seus familiares ao subir no pódio.

- Nunca deixe alguém tirar a felicidade de você. Isso é a coisa mais valiosa do mundo. Estou tão feliz agora, e quando você está feliz você pode vencer qualquer coisa.

Em sua conta no Instagram, Gabriel também teria alfinetado sua mãe e padrasto ao compartilhar a letra de uma música do cantor Chorão. Parte dos versos dizia:

No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem. Mas os que sabem jamais se iludem. Não é fácil encontrar o caminho, mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho. Que não estou sozinho. Todo o mal que é dirigido a nós, nos fortalece, e eu não vou desistir. O que vale nessa vida é o que se vive é o que se faz.