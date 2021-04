Romulo Estrela e Agatha Moreira participam de teste de luz e cenário para Verdades Secretas 2

20/04/2021 | 15:11



Para quem estava ansioso para saber mais detalhes sobre Verdades Secretas 2, o mistério parece que está sendo revelado. Tudo porque, Patrícia Kogut do jornal O Globo, compartilhou algumas informações sobre como está o desenvolvimento da trama.

Na última segunda-feira, dia 19, segundo a jornalista, Romulo Estrela, Agatha Moreira e Camila Queiroz estiveram nos estúdios da Rede Globo para dar início à novela e acabaram participando de testes de luz e de cenário.

Além deles, outros sete atores também vão marcar presença nesta fase inicial da novela. Lembrando que as gravações de Verdades Secretas 2 estavam previstas para começarem em março deste ano, mas por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, ela acabou sendo um pouquinho adiada.

E caso você não saiba, a produção acabou sofrendo diversas alterações nos últimos meses, como por exemplo a Renata Sorrah. A atriz acabou deixando o elenco da novela por conta da alta dos números do novo coronavírus, já Reynaldo Gianecchini e Christiane Torloni tiveram as participações canceladas pelo diretor que decidiu modificar uma parte da história.