Contrato entre Nike e Kobe Bryant é encerrado depois de 18 anos de parceria

20/04/2021 | 14:13



Depois de 18 anos, a parceria entre Kobe Bryant, morto em um acidente de helicóptero em janeiro do ano passado, e a Nike pode estar chegando ao fim depois de uma decisão de não renovação de contrato pós-aposentadoria, que o ex-jogador assinou em 2016. Viúva de Kobe, Vanessa Bryant revelou o término do compromisso com a fabricante de material esportivo.

"O contrato expirou em 13/04/21. Kobe e a Nike fizeram alguns dos mais belos tênis de basquete de todos os tempos, usados e adorados por fãs e atletas em todos os esportes em todo o mundo. Parece apropriado que mais jogadores da NBA usem o produto do meu marido do que qualquer outro calçado de marca", disse Vanessa Bryant em um comunicado oficial.

Mesmo após esse pronunciamento, Vanessa Bryant se manteve firme na intenção de não renovar o acordo com a Nike. Isso porque existe uma insatisfação em dois pontos muito importantes e que a incomodam: a questão financeira e de disponibilidade de calçados, principalmente os infantis.

Vanessa Bryant estaria insatisfeita com a questão financeira que a Nike estava oferecendo. Ao que tudo indica, ela esperava um acordo financeiro parecido com os que LeBron James e Michael Jordan assinaram em seus contratos vitalícios com a empresa.

Kobe Bryant fechou contrato com a Adidas no início de sua carreira profissional, em 1996, e assinou com a Nike em 2003. Ele se tornou um dos mais importantes patrocinados da empresa nos anos seguintes, aparecendo em inúmeros comerciais e lançando mais de 11 tênis exclusivos. A Nike continuou a lançar tênis da linha de Bryant mesmo depois de sua aposentadoria em 2016.

Também lançou modelos após sua trágica morte em janeiro de 2020, trazendo modelos antigos como homenagem. Esses tênis se esgotaram regularmente após sua morte, o que reacendeu o desejo pela linha Nike Kobe.

Em relação à disponibilidade, a Nike apresentou uma estratégia que consistia em reduzir o número de tênis produzidos para aumentar a demanda e a capacidade de coleta. Mas a esposa do astro não gostou da proposta porque entendeu que isso prejudicaria o torcedor comum de adquirir os calçados. Por isso ela queria que os tênis estivessem mais disponíveis, principalmente em tamanhos para crianças.

"Minha esperança sempre será permitir que os fãs de Kobe recebam e usem seus produtos, vou continuar a lutar por isso. Os produtos de Kobe se esgotam em segundos. Isso diz tudo. Eu estava esperando para firmar uma parceria ao longo da vida com a Nike, que reflete o legado de meu marido. Nós sempre fazemos tudo o que pudermos para honrar Kobe e Gigi. Isso nunca vai mudar." disse em entrevista à ESPN americana.

Com o fim do contrato culminando na parada de produção dos produtos da eterna lenda da NBA e levando Vanessa Bryant a procurar uma nova parceria, a Nike emitiu um comunicado se pronunciando sobre o assunto.

"Kobe Bryant foi uma parte importante da profunda conexão da Nike com os consumidores. Ele nos incentivou e tornou todos ao seu redor melhores. Embora nosso relacionamento contratual tenha terminado, ele continua sendo um membro profundamente amado da família Nike", informou a empresa sediada em Eugene, no estado do Oregon.