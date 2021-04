Ex de Gabriela Pugliesi, Erasmo Viana esclarece rumores sobre bissexualidade e nega ter feito vasectomia

20/04/2021 | 14:10



Erasmo Viana resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram no início da tarde desta terça-feira, dia 20. Como já era de se esperar, o empresário recebeu diversas perguntas sobre a ex Gabriela Pugliesi e o motivo da separação dos dois. Para começar, Erasmo assumiu que a comunicação com a musa fitness se limita ao básico do básico, embora ele sem dúvida tenha aprendido com o erro que levou ao fim do casamento. Depois, o influenciador passou a esclarecer boatos envolvendo a sua sexualidade.

É verdade que seu casamento acabou por causa de um homem?, perguntou um seguidor.

Hahahaha até hoje dou risada dessa história. A galera é muito criativa., disparou Erasmo.

Você é bi?, questionou outro.

Eu sou bizarramente viciado em mulher., rebateu o modelo.

O empresário recebeu até mesmo uma dúvida referente à vasectomia, já que a polêmica em torno do divórcio de Erasmo e Pugliesi envolvia filhos.

É verdade que você fez vasectomia e não contou para a Gabriela? Por isso acabou?

Nunca fiz vasectomia. Eu fiz varicocele, que é uma cirurgia com o objetivo de melhorar a fertilidade. Mais uma mentira cabeluda que criam., entregou o influencer.