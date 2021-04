Adele está se relacionando com um amigo de infância

20/04/2021 | 14:10



Adele que está no auge dos seus 32 anos de idade parece que está se relacionando com um amigo de infância. Isso mesmo, segundo informações apuradas pela revista Closer, o novo affair da cantora não nenhuma pessoa pública.

E de acordo com depoimentos de fontes próximas à artista para a publicação, ela tem total a intenção de manter a identidade do rapaz em segredo enquanto for possível.

A Adele é discreta e planeja manter em segredo a identidade dele, mas ela não tem escondido sua felicidade de familiares e amigos. O romance veio do nada, enquanto ela estava isolada em casa, em Londres, por conta do lockdown da pandemia. A amizade dos dois acabou tomando rumos inesperados após uma noitada de bebedeira com amigos em comum, de repente eles concluíram que tinham alguns sentimentos um pelo outro. Como eles já tinham uma base de amizade, as coisas progrediram e eles estão muito felizes, disse a fonte.

Essa mesma fonte que revelou o possível namoro da cantora com o amigo de infância, também comentou que os dois inclusive já conversaram sobre filhos.

A Adele nunca escondeu o fato que planeja mais filhos e contou para amigos que o novo namorado está mais empolgado.

Uau! Lembrando que Adele se separou de Simon Konecki, em meados de 2019 e os dois são pais de Angelo, de oito anos de idade. Depois do término deles, a artista protagonizou alguns boates de um suposto affair com o rapper Skepta, mas parece que tudo esfriou.