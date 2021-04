Segurança reforçada no pátio de veículos

Nilton Valentim

Do dgabc.com.br



20/04/2021 | 13:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires deu mais um passo na reestruturação do pátio da cidade, onde ficam os veículos apreendidos e recolhidos. Agora, o local está com muros mais altos, garantindo maior segurança e impedindo que vândalos tentem adentrar para executar furtos ou depredação.

Desde o começo do ano, a nova administração está trabalhando com a reestruturação do espaço em resposta às antigas reclamações por parte dos moradores da região. São centenas de carros, motos e outros utilitários, como peças e carcaças armazenados no pátio. Para garantir mais espaço, organização e segurança, também realizada a limpeza no local, corte de mato e reorganização.

Segundo o atual administrador, Marquinhos Domingos, parte da reclamação é por conta do alto índice de pragas e insetos. “Os moradores disseram que, em outros anos, o número de baratas, ratos e mosquitos que o espaço sujo e cheio de mato provocava por aqui era insuportável. Para evitar isso, já fizemos o corte de mato e estamos programando uma constante manutenção”, declarou Domingos.

A segurança é outro ponto importante. “Nosso foco é impedir que pessoas tentem invadir o pátio durante a noite para saquear peças, o que estava propício a acontecer com o descaso e falta de cuidado. Agora, além de garantir vigia vinte e quatro horas no local, também estamos providenciando mais segurança com rondas na área feita por nossa Guarda Municipal”, explicou o secretário de Transportes e Trânsito e Segurança Pública, Coronel Carmo Jr.